Telltale Games 前成员打造正统 IP 作品《星际迷航：复苏》发售，Steam 国区 73.6 元

IT之家 5 月 27 日消息，Telltale Games 前成员打造的正宗星际迷航 IP 游戏《星际迷航：复苏（Star Trek：Resurgence）》现已在 Steam 平台正式推出，本作支持繁体中文，提供试玩 Demo，目前在国区售价 73.6 元，IT之家附商品页链接如下：点此访问

据介绍，《星际迷航：复苏》是一款叙事驱动的冒险游戏，玩家将扮演大副 Jara Rydek 和士兵工程师 Carter Diaz 加入科学船 USS Resolute，“阻止一股古老而强大的力量吞噬”宇宙一切。

IT之家整理游戏配置信息如下：

最低配置

处理器：AMD FX-8350 / 英特尔酷睿 i5-3330

RAM：8 GB RAM

显卡：AMD Radeon RX 5700 / 英伟达 GeForce GTX 1080

推荐配置

处理器：AMD 锐龙 5 3600XT / 英特尔酷睿“i7 级处理器”

RAM：16GB

显卡：AMD Radeon RX 6700 / 英伟达 GeForce RTX 2080 or higher

游戏图赏：

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