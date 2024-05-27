《命运 2》开发商 Bungie 诉讼 Phoenix Digital 外挂案获胜，将获赔 6.3 万美元

IT之家 5 月 27 日消息，据外媒 Insider-gaming 报道，由于游戏《命运 2》外挂泛滥，游戏开发商 Bungie 将外挂提供商 Phoenix Digital 以“违反服务条款”为由告上法庭。

据悉，本案只持续了短短几天时间便宣告结束，陪审团裁定 Bungie 胜诉，并勒令 Phoenix Digital 支付 6.3 万美元（IT之家备注：当前约 45.7 万元人民币）的赔偿金。

Bungie 表示，该公司在《命运 2》中花费了数百万美元与各种外挂商进行斗争，如今 Phoenix Digital 赔付的 6.3 万美元更多只是“象征意义”，与 Bungie 花费在反作弊措施上的数百万美元相比“这算不了什么”。

不过 Phoenix Digital 表示将提起上诉，理由为 Bungie“非法访问了他们的计算机系统”，但考虑到《命运 2》服务条款写有“Bungie 有权使用某些方法来检测您是否正在使用作弊软件”，因此外媒认为 Phoenix Digital 无法上诉成功。

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