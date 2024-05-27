公安部：电信网络诈骗犯罪立案数连续 8 个月下降，缅北“四大家族”遭毁灭性打击

IT之家 5 月 27 日消息，据央视新闻报道，公安部今日在京召开专题新闻发布会，通报全国公安机关发展、惠民生各项工作的有关情况。

公安部新闻发言人李国忠介绍，五年来，全国公安机关共破获电信网络诈骗犯罪案件 194.5 万起，全国单月立案数连续 8 个月下降，被骗损失金额下降近 30%。

公安部持续部署开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，依法严厉打击境外诈骗集团以及境内推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等涉诈黑灰产犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人 8.2 万名，其中包括诈骗集团幕后“金主”骨干 426 名。

2023 年 9 月以来，全国单月立案数连续 8 个月下降。依托国际执法合作机制，公安部先后派出多个工作组赴东南亚相关国家，捣毁境外诈骗窝点 37 个。

公安机关持续推进预警劝阻和技术反制工作。2021 年以来，国家反诈中心累计下发指令 6.6 亿条，公安机关累计见面劝阻 1844 万人次，会同相关部门拦截诈骗电话 69.9 亿次、短信 68.4 亿条，处置涉案域名网址 1800 万个，紧急拦截涉案资金 1.1 万亿元。

据IT之家 1 月 30 日援引公安部刑侦局通报消息，缅甸警方依法向我国公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发 6 名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外 4 名重大犯罪嫌疑人，缅北“四大家族”头目落网。

公安部新闻发言人李国忠表示，2023 年 7 月以来，打击缅北涉我犯罪专项工作取得重大战果，4.9 万名电诈犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。