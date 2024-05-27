软银计划向 AI 项目投资近 90 亿美元，进一步加速“迄今最彻底”转型

IT之家 5 月 27 日消息，据英国《金融时报》当地时间周日报道，软银计划向 AI 项目投资 90 亿美元（IT之家备注：当前约 653.4 亿元人民币），旨在加速其“迄今最彻底”的转型进程。

报道称，软银仍在为更大的交易“保留火力”，该公司创始人、CEO 孙正义一直强调自己对人工智能的信仰以及“重塑公司”的必要性。自孙正义宣布软银准备好“发起反攻”以来的过去 12 个月中，软银的投资和承诺支出相比往年已增加了一倍多，达到 89 亿美元（当前约 646.14 亿元人民币）。软银表示，如果有合适的超大型交易，它愿意维持甚至超过这一数额。

孙正义相信，人工智能将是未来增长的源泉，他正试图重塑软银及其敢于冒险的愿景基金（Vision Funds），以便在他所认为的人类下一阶段继续发挥作用。

据IT之家此前报道，孙正义曾在去年 10 月表示，自己相信通用人工智能（AGI）将在 10 年内实现。他认为，ChatGPT 等生成式人工智能正在快速发展，AGI 未来据信将比所有人类智慧的总和还要聪明 10 倍。

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