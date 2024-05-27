新型电诈“盯上”共享充电宝：“您的充电宝尚未归还”短信诱导下载屏幕共享 App，试图骗取钱财

IT之家 5 月 27 日消息，据杭州公安官方公众号周日推文，近期有不法分子“盯上”共享充电宝，向受害者发送“您的充电宝尚未归还”短信，诱导对方下载屏幕共享 App 并获取其银行卡号、支付宝余额等信息，从而试图骗取对方钱财。

IT之家从有关案例中获悉，当地公安一派出所辅警陈挺在辖区开展面上巡逻时，听到“冻结” “资金” “视频”等敏感字眼后立马上前询问，但当事人刘阿姨神色慌张地否认这是电信诈骗。

在民警讲解后，刘阿姨讲述了事件背景：她收到了一条“您的充电宝使用后尚未归还，否则将从租金扣除费用”的短信，并多次拨打短信中的“官方客服”电话，在对方要求下，下载了一个名为“云服务”的 App。

对方要求刘阿姨下载 App 并加入群聊，结果，在和对方“共享屏幕”的过程中，刘阿姨已被引导查看了所有银行卡号，对方正在查看其支付宝余额。这意味着对方不仅可以知道刘阿姨手机里的全部内容，更是已经对其手机账户全部存款了如指掌。

最终，刘阿姨在民警的指导下识破了这一新型骗局，并迅速关闭、删除“共享屏幕”App，避免了后续高达 310802 元的资金损失。

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