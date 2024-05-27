两名前董事称 OpenAI 自我管理能力“不可靠”：将会向利润屈服

IT之家 5 月 27 日消息，当地时间周六，两名 OpenAI 前董事海伦・托纳（Helen Toner）和塔莎・麦考利（Tasha McCauley）在《经济学人》杂志撰文称，他们坚持罢免 CEO 阿尔特曼的决定，并援引高层领导称阿尔特曼创造了一种“充斥谎言的毒性文化”，并实施了可被定性为“心理虐待”的行为。

IT之家注：二人于去年 11 月阿尔特曼被罢免时宣布辞职，但阿尔特曼在几天之后又迅速官复原职，并于 5 个月后重返董事会。

托纳和麦考利在文章中提到，OpenAI 无法为自身负责。“我们还认为，自他（阿尔特曼）重返公司以来的事态发展 —— 包括重返董事会、着眼于安全的高级人才宣告离职等，对于 OpenAI 的‘自治实验’来说，是个坏兆头。”

两人表示，OpenAI 若想要成功完成其既定使命“造福全人类”，政府就必须进行干预，建立有效的监管框架。两人直言，自己曾经相信 OpenAI 可以自我管理，但根据自身经验来看，自我管理无法可靠地承受利润激励的压力。

不过与此同时，两人也认为若法律“设计不当”将可能给小公司带来负担，从而阻碍竞争与创新。

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