微软 CEO 纳德拉谈当初为何选择与 OpenAI 合作：谁拥有计算谁就能主导世界

微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）近日在接受科技网站 Stratechery 创始人 Ben Thompson 采访时表示，谁拥有计算，谁就能主导世界，这就是为什么微软当初选择与 OpenAI 合作，因为 OpenAI 比任何人都相信计算。

纳德拉还称，有时合作是取得成功的唯一途径。在过去的五年，微软与 OpenAI 的合作一直奏效，他要确保在未来五年，未来十年继续奏效。要想合作长期稳定，就要确保双方都能取得成功。

当被问及“AI 领域是否存在或应该存在某种‘反谷歌联盟’”时？纳德拉称，市场上总是有一些空间允许某些人进行垂直整合的。从长远来看，他更相信横向专业化。以芯片行业为例，英伟达希望领先的 AI 模型都能在其芯片上接受培训。但事实上，谷歌有自家芯片 TPU，AMD 也在这方面积极创新，微软也是如此。

资本支出方面，纳德拉表示，即使排除 AI，微软也是一个知识密集型和资本密集型企业。过去 7 年，微软资本支出占毛利润的比例从 13% 上升至 26%。

以下为采访内容摘要：

与 OpenAI 的合作

问：谈到微软的整合时，针对与 OpenAI 的合作，你是如何解决这个问题的，你对此是否有所担忧？例如，微软在这方面已经做很不错了，两家公司都在朝着正确的方向前进，但此次合作似乎存在一种依赖性，微软是否拥有控制权，你是怎样处理这些问题的？

纳德拉：对我们来说，与 OpenAI 的合作伙伴关系，就像当年与英特尔的合作伙伴关系，或者说就像我们在开发 SQL 时与 SAP 的合作伙伴关系。这些合作是对行业的定义，也是微软的定义，因此我们对这种合作伙伴关系非常投入。这是一个简单的逻辑，它关系到计算。

问：谁拥有计算，谁就能主导世界？

纳德拉：是的。这次非传统的赌注（与 OpenAI 的合作）还要回溯到 2019 年，当时我们说，“哇，也许我们应该投入大量的计算”。当时，OpenAI 比其他任何人都相信计算，甚至包括微软内部的人。所以，这就是为什么我们做出了这个赌注。它在过去五年里一直奏效，我要确保它在未来五年，以及之后的五年继续奏效。这是一个很关键时期，我们双方都取得了成功。如何确保这种合作长期稳定，就是要确保双方都能持续不断地取得胜利，至少我是这样认为的。

我认为，对他们（OpenAI）来说，我们是基础设施，他们是模型开发者。他们开发应用程序，我们也开发应用程序，第三方也在开发应用程序，依此类推。这就会形成竞争，会有一些完全垂直整合的竞争。垂直整合的效果很好，直至你的某一层丧失了竞争力。如果你想检验微软，不必一直关注历史。你必须保持开放的心态，有时合作是取得成功的唯一途径。

AI 的集成化与模块化

问：你提到 OpenAI 对计算有信心，这也是微软所确信的。考虑到谷歌在模型，特别是基础设施方面的领先地位，你认为 AI 能领域是否存在或是否应该存在某种“反谷歌联盟”？我们是否看到了这种情况的出现，不仅是微软和 OpenAI，还有潜在的苹果公司？

纳德拉：我认为，市场上总是有一些空间允许某些人进行垂直整合的。我经常回想过去，想到盖茨 / 格罗夫（代表微软 / 英特尔）模式，然后是苹果或者谷歌模式，这就是垂直整合模式。

我想说，如果你真的从长远来看，我更相信横向专业化（horizontal specialization）。以芯片行业为例，英伟达 CEO 黄仁勋坐在那里，真的很积极地执行着一些令人难以置信的路线图。如今，他的根基就是要确保领先的 AI 模型是在英伟达芯片上接受培训的。

但你猜怎么着？谷歌并没有这样做，它是在自家芯片 TPU 上训练的。同时，AMD CEO 苏姿丰也在这方面积极创新。此外，我们也正在打造自己的芯片。所以每个人都会说，“好的，让我们进行硅片创新，让我们进行模型创新”，包括 OpenAI 和 Meta，还有 Mistral，将来还会有许多。

不管怎样，我们的任何应用，包括 Copilot，都会使用 GPT-4o，并将其与 Phi（微软的 AI 模型）和其他产品混合在一起。因此，我认为任何企业应用程序，实际上他们最兴奋的是“模型即服务”。所以我认为这将是更加多样化的，至少我的历史教训告诉我，很少有赢家通吃的游戏。要非常清楚这一点，然后朝着玩赢家通吃的方向努力。但其他一切，都要采取那种宽敞（broad-tent）的平台方式。

问：听起来确实挺有道理，而且你正在谈论的是模型被商品化的想法。微软已经从 Inflection AI 聘请了很多人才，看起来你要确保你们所提供的模型具有多样性。但是，如果模型将被商品化，为什么云计算领域的动态会与过去 12 年到 15 年有所不同？这真的什么与众不同的新东西吗？

纳德拉：这是一个非常好的问题。我认为 Hyperscaler（超大规模计算领域的专业术语）在这方面有一个基本的结构优势，从某种意义上说，如果你说五年后世界还需要什么，我会说 Hyperscaler 计算工具无处不在。如果你想一想，我认为经济增长的新模式一如既往地清晰，那就是你需要更多的电力来自可再生能源，更好的电网，更好的计算。如果有了这些，那么其他经济部门就可以真正从这两件事中受益。任何一个国家、任何一个社区，只要在效率方面处于最佳前沿，就能在经济增长上占据一席之地。因此，如果你接受这个高级别的前提，那么绝对是（新事物）。

问：但是，未来的竞争动态又将如何呢？因为亚马逊抢先一步，他们基本上获得了你在亚马逊上创办的公司的整个 SaaS 企业。微软随着他们的企业客户群转移到了云计算。而谷歌的回答是“看，我们的是最好的，试一试就行了”，他们目前是远远落后的第三名。将来这还会以类似的方式上演吗？数据引力（data gravity）还会占据主导地位吗？也许 AI 是一个重大的新生事物，但实际的竞争动态仍然存在。

纳德拉：我至少还没有见过一个单一云的企业客户。我记得当我第一次开始云计算的时候，每个人都会谈论它，就好像这将成为，“哦，天哪，这是赢家通吃”。而我经常想的是，“我是在服务器上长大的”，当人们说我们赢了的时候，我甚至都不太明白。其实，每一类服务器，无论是操作系统，还是数据库，无论是 Web 服务器，还是所有这些中间层的东西，都有两三个参与者。

因此，从根本上说，我认为 hyperscale 肯定有容纳两家公司的空间，如果不是三家的话。史蒂夫（微软前 CEO）过去总是告诉我，在一个多玩家市场中，营收份额和市场份额是两回事，云计算市场也是如此。

不管怎样，我确实认为该市场能够容纳三家公司。请记住，我们起步的时候，亚马逊已经六、七年没有竞争对手了。你猜怎么着，竞争来了，我们来了，我对下一阶段的竞争感觉非常非常好。我不是从落后开始的。事实上，如果说有什么不同的话，那就是我们有了一个开始，而且也发生了变化。以 B2C 客户为例，无论是 Shopify、Spotify 还是其他。这还要得益于 OpenAI API，这些之前都不是 Azure 的客户。这也是第一次，他们并不都在 Azure 上，但却是 Azure 的客户，这是我们命运的巨大变化。

资本支出与未来

问：你曾说过，你对营收支出有可见性。毫无疑问，你们必须投资于 AI，但你们的资本支出占毛利润的比例在过去七年里从 13% 上升至 26%，这是一个很大的涨幅。是什么让你这么有信心认为一定会获得回报；还是说这并不重要，因为你无论如何都要投资于竞争动态？

纳德拉：我想到了经济规律，我认为你正确地指出了，我们是一个重资本支出的企业。大多数人之所以关注我们的资本支出，仅仅是因为 AI。其实，即使把 AI 去掉，我们也是一个知识密集型和资本密集型的企业，这就是 hyperscale 所需要的。如果你现在还不能把每年 50、60 美元的钞票投入到资本支出中，那么你不能说：“嘿，我想进入 hyperscale 市场。这就是进入市场的必要条件。

但同时，它也将始终受到市场上发生的事情的支配，不能远远超过你的营收增长。因此，有一个绝对的调控器，这是肯定的。例如，（AI）训练成本有多少，训练计算的分配有阶跃函数变化，但最终的结果是由需求驱动的。因此，如果你把这种组合放在一起，我觉得如果有什么事情是周期性发生的，调整它并不那么困难。作为一种纯粹的商业管理，我不会只管理它一个季度，它并没有吓到我。

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