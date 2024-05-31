小米米家智能腰部按摩仪今晚开售：支持热敷、NFC 等功能，379 元

IT之家 5 月 31 日消息，小米米家智能腰部按摩仪将于今晚 8 点开售，支持热敷、米家 App 智控等功能，预售到手价 379 元。

IT之家获悉，这款按摩仪采用了按摩腰靠 2 合 1 设计，既能在按摩时为用户提供有力的支撑，又能在不按摩时作为腰靠使用。

在按摩功能方面，该按摩仪内置了 20 个按摩球，可以实现立体按摩，模拟人手指压效果，轻重交替。同时，它还支持正反变速按摩，用户可以根据需要调整按摩速度，组合出不同的按摩模式，模拟人手推拿的效果。

此外，这款按摩仪还具备双面热敷设计，热敷温度可以在 3 挡之间调节，用户可以根据自身需求选择合适的温度。

在智能化方面，小米米家智能腰部按摩仪可以与米家 App 连接，用户可以通过手机控制按摩仪的工作状态和按摩模式。将手机触碰按摩仪 NFC 感应区，手机可快速打开 App 直达按摩仪控制界面。

除了出厂时预设的 7 套按摩模式外，用户还可以在米家 App 中添加 3 套自编模式，实现个性化的按摩体验。无论是选择 App 端预设的模式还是自编模式，用户都可以选择一套置入设备端离线使用，无需每次都连接手机。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。