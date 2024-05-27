消息称 AMD Strix Point 移动处理器有望今年 8 月发布，10 月上市

IT之家 5 月 27 日消息，消息源 AOOSTAR-Liang 今天在 Discord 中透露 AMD Strix Point 处理器有望于今年 8 月发布，10 月上市。

据介绍，Strix Point 是 AMD 即将推出的基于 Zen 5 的 Ryzen 移动处理器的代号，它将接替 Ryzen 7 Pro 7840U 等 Zen 4 处理器，主要用于笔记本 / 迷你主机 / 游戏掌机等平台。

根据IT之家目前掌握到的信息，AMD Strix Point 处理器将基于台积电 4nm 制程打造，CPU 部分采用双 CCX 设计，最多包含 4 个 Zen5 核心和 8 个 Zen5c 核心，拥有 24MB L3 缓存，该系列处理器还将至多搭载 8WGP（16CU）规模的 RDNA3.5 架构核显与 40+ TOPS 算力的 NPU。

此外，先前已经有一款 12 核 AMD Strix Point Zen 5 工程样品 CPU 跑分曝光，在 Blender 基准测试中，该 CPU 的中位分数为 270.92，性能持平 8 核 7700X。

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