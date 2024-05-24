消息称 AMD 再度调整 Strix Point 处理器命名，有望改为 Ryzen AI 3XX 系列

IT之家 5 月 24 日消息，综合联想产品经理 @思考未来啊和博主 @金猪升级包今天中午在微博平台的动态，AMD 内部针对代号 Strix (Point) 的下一代 APU 再次调整命名方案。

@思考未来啊称 Strix Point 处理器的名称将按“带 NPU 的处理器代数算”。

而 @金猪升级包则是明确表示 AMD 将推出名为 Ryzen AI 9 HX 370 和 Ryzen AI 9 365 的两款处理器。

同此前爆料的名称相比，新命名方案的主要变化是将代表处理器世代的 1 改为 3，并明确 10 核型号也属于锐龙 9 级别。

从首度引入 NPU 的 Phoenix Point 处理器来算，Strix Point 确实已是第三代搭载 NPU 单元的 AMD APU 处理器。

根据IT之家目前掌握到的信息，AMD Strix Point 处理器将基于台积电 4nm 制程，CPU 部分采用双 CCX 设计，最多包含 4 个 Zen5 核心和 8 个 Zen5c 核心，拥有 24MB L3 缓存。

该系列处理器还将至多搭载 8WGP（16CU）规模的 RDNA3.5 架构核显与 40+ TOPS 算力的 NPU。

作为行业内部人士，@思考未来啊还提到，Strix Point 的命名即将在 6 月初解禁，基本可以确认 AMD 将在 2024 年台北国际电脑展上发布该系列处理器。

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