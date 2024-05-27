微软“手机连接”预览版 App 上线 OCR 功能，允许用户从照片中复制文本

IT之家 5 月 27 日消息，据外媒 Windows Central 报道，微软目前为 Windows 平台“Phone Link（手机连接）”应用预览版本上线 OCR 功能，用户可以在应用中打开“照片”子菜单，之后即可选择照片中的文本进行复制。

此外，最近微软还为相关应用正式版上线了“跨设备文件共享”功能，手机可以通过系统的“分享”功能将文件上传至电脑，感兴趣的IT之家小伙伴可以点此查看原文获取更多信息。

据官方介绍，“手机连接”是微软官方出品的一款用于连接 Android / iOS 和 Windows 设备的 App。用户目前可以通过这款 App 直接在 Windows PC 上查看手机屏幕画面、相册、发送短信和拨打电话等操作。

IT之家查询微软官网了解到，手机端“连接至 Windows”应用预安装在运行 Android 9.0 或更高版本的部分 三星、荣耀、Surface Duo 和 OPPO 设备上，且需要满足以下条件才能正常工作：

运行 Windows 10（2019 年 5 月更新或更高版本）或 Windows 11 的电脑。

电脑的区域设置必须为“中国”。在 Windows 11 上，转到设置 > 时间和语言 > 语言和区域，然后从国家或地区下拉菜单中选择中国。

安装在电脑上的“手机连接”必须是版本 1.21121.231 或更高版本。

运行 Magic UI 6.0.0.112 或更高版本的受支持荣耀机型。

运行应用版本 1.22042.190.0 或更高版本的受支持三星设备。

运行 ColorOS 14 或更高版本和“连接至 Windows”版本 1.23093.0 或更高版本的受支持 OPPO 设备。

将电脑和“手机连接”连接到相同的 Wi-Fi 网络。

运行 OneUI 4.1.1 或更高版本的受支持三星机型。

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