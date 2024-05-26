首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

消息称微软将开放第三方厂商制造“OEM 授权版”Xbox 主机

2024/5/26 11:07:37 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 26 日消息，外媒 Windows Central 编辑 Jez Corden 近日透露，微软将效仿现有的第三方手柄制度，允许第三方厂商发布他们自己的 Xbox 主机

Corden 表示，次世代 Xbox 将会“严重”向“Windows 系统游戏主机”定位倾斜，将成为“面向制造商的参考设备”，微软计划向华硕、微星和技嘉等厂商提供许可证，让他们制造自己的“OEM”Xbox 主机。

另据IT之家先前报道，Jez Corden 近日还透露，微软下一代 Xbox 游戏机有望内置 Steam 客户端，支持游玩 Steam 游戏，综合相关消息，可以看出微软已经更注重“Xbox”的软件平台性，将硬件本身下调至次要地位，这种战略有点类似当年的 Windows Phone 和 Zune 平台。

相关阅读：

消息称微软下一代 Xbox 游戏机将支持游玩 Steam 游戏

外媒：微软贪得无厌掉入“短期利润”钱眼：葬送 WP、Win11 全是广告、软硬件迎来信任危机

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微软SteamXbox 游戏机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用