消息称微软将开放第三方厂商制造“OEM 授权版”Xbox 主机

IT之家 5 月 26 日消息，外媒 Windows Central 编辑 Jez Corden 近日透露，微软将效仿现有的第三方手柄制度，允许第三方厂商发布他们自己的 Xbox 主机。

Corden 表示，次世代 Xbox 将会“严重”向“Windows 系统游戏主机”定位倾斜，将成为“面向制造商的参考设备”，微软计划向华硕、微星和技嘉等厂商提供许可证，让他们制造自己的“OEM”Xbox 主机。

另据IT之家先前报道，Jez Corden 近日还透露，微软下一代 Xbox 游戏机有望内置 Steam 客户端，支持游玩 Steam 游戏，综合相关消息，可以看出微软已经更注重“Xbox”的软件平台性，将硬件本身下调至次要地位，这种战略有点类似当年的 Windows Phone 和 Zune 平台。

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