英特尔力押 SLM 小语言 AI 模型，宣布旗下软硬件已适配微软 Phi-3

IT之家 5 月 26 日消息，微软在今年 4 月至 5 月陆续公布了一系列 Phi-3 小语言模型 (SLM），相关模型号称“轻巧到可以在移动设备上运行”，同时具备视觉能力，能够理解文字和图片，主要用于低功耗计算场景。

目前英特尔发布新闻稿，声称目前开发人员已经就 Phi-3 模型对自家 Gaudi AI 加速器、Xeon 和 Core Ultra CPU、Arc 显卡进行优化，从而进一步降低相关软硬件运行 AI 模型的门槛：

我们正在利用行业最新的 AI 模型和软件为客户提供和开发人员强大的人工智能解决方案，目前我们正与微软积极合作，确保英特尔硬件（涵盖数据中心、边缘计算和客户端设备）能够完全支持微软旗下 Phi-3 模型，从而将 AI‘带到任何地方’。

对于 Phi-3 系列模型，IT之家目前已经陆续进行了一些介绍，感兴趣的小伙伴可以查看下方文章获取更多详情：

《参数量 42 亿，微软公布 SLM 小语言 AI 模型最新成员 Phi-3-vision》

《iPhone 上本地每秒生成 12 个 tokens，微软发布 phi-3-mini 模型：38 亿参数》

《微软深夜再掀 AI 生产力革命：阿尔特曼登台“自曝”新模型》

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