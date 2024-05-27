特斯拉 Cybertruck 锋利车身再惹祸，车主提车时被割伤手腕

IT之家 5 月 27 日消息，特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的粉丝 bdesign 最近分享了他的提车经历，这位等待了四年终于拿到自己爱车的准车主，却没想到会在提车当天被送进急诊室。

bdesign 在论坛发帖称，他在四年前预订了 Cybertruck，并于今年五月底完成最终下单，准备将这辆不锈钢电动皮卡带回家，取代他的雪弗兰 Silverado Trail Boss。

然而，理想很丰满，现实却很骨感。5 月 25 日提车当天，bdesign 发现 Cybertruck 车身上存在多处明显瑕疵，做工质量也令人堪忧，例如挡风玻璃内部脏污影响视线、引擎盖布满铁锈、货斗盖橡胶密封松动、货斗面板脱落以及尾门上存在凹痕。

正是尾门上的这个凹痕让 bdesign 受伤，他用手触摸凹陷区域，想确认这是否真的是凹痕还是某种残留物，他突然感到一阵剧烈疼痛，并猛地缩回手，原来是他的手腕被锋利的尾门边缘割伤。

当时他只以为是轻微的擦伤，特斯拉的工作人员也开玩笑说：“这车真危险！”但随后他们注意到他脚下的地面上积了一滩血，工作人员于是急忙拿来急救箱，为他的伤口消毒包扎。

尽管提车过程如此糟糕，bdesign 还是完成了手续并把车开回家了。然而到了晚上他的伤口仍然没有愈合，最终他不得不去急诊室接受进一步治疗。

IT之家注意到，bdesign 并不是唯一一个被 Cybertruck 锋利车身伤到的车主。本月早些时候，另一位车主在上下车时被车门边缘割伤。

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