“答网友问”车企再加一，智己汽车：L6 新增车型是“四大满配”产品

IT之家 5 月 27 日消息，今年以来，多家车企纷纷推出了旗下新上市车型或热门车型的“答网友问”栏目，智己汽车也加入了这一行列，今晚发布了“智己 L6 用户问答”第一期。

就“L6 上市短短两周不到，为何又增加一个新配置”一问，智己汽车表示，L6 上市后有用户反馈，部分北方用户认为冬季性能更稳定的三元锂电池更适合自己，常用快充桩的用户非常看重 800V 的超快充平台，部分实用主义新青年用户希望以更低的门槛同时拥有 800V、长续航和高阶智驾，智能化和电动化四大满配产品。

官方表示，因此在最快时间内推出了 L6 Max 长续航欧版，所有“硬核黑科技配置”一应俱全，也是出海欧洲的全球车配置。此外，根据欧洲市场的消费洞察，欧洲消费者对于织物纺织或者合成皮革的接受度更高。长续航欧版车型采用的亲肤材质 —— 超柔肤感素皮革，无论从观感，触感和耐用性都“非常的棒”。

就“智驾包 2 年后不买断是否到期就无法使用 NOA”一问，智己表示，若不买断，到期后就无法使用 NOA 领航辅助驾驶等高阶智驾功能，但包括通勤模式、ACC 全速自适应巡航、AEB 自动紧急制动、APA 自动泊车等功能在内的 20 项“IM AD 智驾标准配置包”依然可以终身免费使用。

该车整车质保 5 年 15 万公里（以先到者为准）、核心部件（三电系统）质保 8 年 24 万公里。此外，该车的空气悬挂属于整车零部件，在整车质保范围内；未经智己汽车授权许可的加装或改装（IT之家注：如自己加装氛围灯等），导致的损坏不在保修范围内。

5 月 24 日，智己 L6 官宣新增 Max 长续航欧版，权益价 22.69 万元，这一版本也将是出海欧洲的全球车配置。

智己汽车第二款轿车 L6 于 5 月 13 日发布，当时推出了 5 个版本，IT之家汇总如下：

L6 Max 标准版：650km / 400V / 零百 5.6 秒，21.99 万元（上市权益价 19.99 万元）

L6 Max 长续航版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，25.99 万元（上市权益价 23.99 万元）

L6 Max 超长续航版：850km / 准 900V / 零百 4.6 秒，27.59 万元（上市权益价 25.59 万元）

L6 Max 超强性能版：780km / 四驱 / 准 900V / 零百 2.74 秒，30.59 万元（上市权益价 28.59 万元）

L6 Max 光年版：超 1000km / 四驱 / 准 900V，34.59 万元（上市权益价 32.59 万元）

从价格来看，新增的 Max 长续航欧版为次低配版本，零售价 24.69 万元，上市权益价 22.69 万元，续航与原版 Max 长续航版相同（710km），也保留了 800V 超充，无法选配空气悬架和动态阻尼调节系统，真皮座椅由标配改为 8000 元选配，便宜了 1.3 万元。

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