大规模裁员后，特斯拉招聘新的 Autopilot 团队成员

IT之家 5 月 27 日消息，特斯拉经历大规模裁员后，近日在其招聘页面上发布了近 20 个 Autopilot 团队的新职位，暗示着该公司裁员浪潮可能即将结束，招聘的新职位办公地点均位于加州帕洛阿尔托市。

IT之家注意到，从职位名称来看，大多数新的 Autopilot 团队成员将致力于特斯拉的 FSD 软件的研发。以下是一些特斯拉 Autopilot 团队的招聘信息：

基础模型研究工程师（自动驾驶）

高级软件工程师（SLAM，自动驾驶）

人工智能工具前端软件工程师

人工智能工具后端软件工程师

全栈模型评估软件工程师

场景创建仿真软件工程师

人工智能研究工程师（基础模型，自动驾驶）

人工智能研究工程师（生成模型，自动驾驶）

特斯拉还发布了招聘机器学习工程师（三维计算机视觉，自动驾驶）的职位信息，该职位的描述暗示了特斯拉 FSD 的下一步发展方向。部分职责包括：

开发适用于各种计算机视觉任务的新型公式和架构

执行深度神经网络的大规模分布式训练，以构建用于自动驾驶任务的统一且一致的向量空间（例如占用空间、占用空间流、语义、几何、检测、可行驶表面）

设计用于感知和自动驾驶的指标、任务和数据集

大规模地将模型部署到数百万辆特斯拉汽车上

严格遵循强大的软件工程实践，以快速安全地开发新颖的工作

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