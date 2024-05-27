维信诺宣布全系供货荣耀 200 系列手机屏幕，独供荣耀 200Pro

IT之家 5 月 27 日消息，今晚荣耀 200 系列手机发布后，维信诺宣布该新品由维信诺全系供货，其中荣耀 200Pro 为维信诺独供。

据介绍，荣耀 200 系列手机采用 3840Hz PWM 超高频调光的荣耀绿洲护眼屏，官方称让用户“眼睛喜欢，手也喜欢”，局部峰值亮度可达 4000nits。

具体来看，荣耀 200 搭载 6.7 英寸 1.5K 全等深悬浮四曲屏，200Pro 搭载 6.78 英寸 1.5K 悬浮流线四曲屏，全系支持 120Hz 刷新率。此外，低功耗方面，该系列机型搭载维信诺全新 VM7 材料器件体系，功耗较上一代材料降低 10% 以上，寿命增强 10% 以上。

荣耀 200 系列新机号称“雅顾光影写真大师”，包含标准版和 Pro 版两款机型，官方公布标准版售价 2699 元起（12+256GB 版本）。IT之家查询荣耀商城获悉，荣耀 200 标准版手机提供 8GB+256GB 配置版本，拥有与其他配置相同的天海青、珊瑚粉、绒黑色以及月影白四种配色，售价 2499 元。

售价信息如下：

8+256GB 售价 2499 元

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

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