苹果产品设计师 Molly Anderson：iPad 背面未来可能会采用横向 logo

IT之家 5 月 27 日消息，法国媒体 Numerama 当地时间 27（今）日发布了对苹果公司多名高级员工的采访。此次采访提到了本月早些时候推出的新款 iPad Pro，苹果方面提到了 iPad 在未来的部分潜在变化。

苹果产品设计师 Molly Anderson 表示，未来的 iPad 有可能会采用横向苹果 logo。“我认为可能会产生变化，我们正在考虑这个问题。长期以来，iPad 都是‘纵向使用’的产品，但现在用户已经越来越多地去使用横向模式。”

当前 iPad 背面的苹果 logo 一直沿用纵向 logo，但在部分使用场景下（IT之家注：如配合键盘使用、观看视频等），用户需要把 iPad 横过来。2022 年，苹果发布的 iPad 首次使用横向前置摄像头，随后该配置出现在了本月发布的 2024 款 iPad Air、iPad Pro 上。

Molly Anderson 将苹果设计工作室描述为“一个协作性很强的空间”，与苹果公司的其他工作室不同。它将办公桌截断，形成一个开放的工作室，每个人都在同一个地方，可以更方便地交流想法。

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