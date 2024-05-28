京津冀超大规模算力集群发布，6 月底建成万卡算力资源池

IT之家 5 月 28 日消息，第七届数字中国建设峰会已于 5 月 25 日在福州闭幕。本届峰会共对接签约数字经济项目 421 个、总投资 2030 亿元，还包括一系列数字新技术新产品集中发布，一批数字经济重大项目集中签约，数字经济、数据要素与数据资产化等 13 个分论坛成功举办。

在“京质领航，智启新篇”分论坛上，中国电信京津冀智算中心超大规模算力集群正式发布，北京电信方面还表示将在今年 6 月底建成京津冀万卡算力资源池。

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市通信管理局党组成员朱春霞表示，该局正在激活算力产业生态新活力，统筹北京及环京地区算力均衡发展，促进京津冀协同，推进算力互联互通平台建设，构筑活跃高新产业生态，由头部企业发挥模范带头作用，带动围绕算力互联互通的数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地。

中国电信董事长柯瑞文认为，科技创新是发展新质生产力的核心要素。他说，中国电信将重点攻关异构云调度、智算网络、云网操作系统等卡点技术，为算力资源高质量供给持续贡献创新方案。在人工智能、量子、网络领域，持续攻关通用大模型和量子计算云平台，加快 6G 网络架构与标准研究，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。

在第七届数字中国建设峰会上发布的《数字中国发展报告（2023 年）》显示，2023 年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10%。

我国数据要素市场日趋活跃，2023 年数据生产总量达 32.85ZB，同比增长 22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到 230EFLOPS（IT之家注：每秒能完成 230 百亿亿次浮点运算），居全球第二位。智能算力规模达到了 70EFLOPS（就是每秒 70 百亿亿次浮点运算），增速超过 70%。

专家表示，随着大数据、物联网等数字化的基础设施和能力加速发展和提升，大批科技成果找到了现实应用的场景，带来人工智能、数字经济等新技术、新产业、新业态的兴起。

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