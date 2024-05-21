工信部：4 月末 5G 基站总数达 374.8 万个，比上年末净增 37.2 万个

IT之家 5 月 21 日消息，工信部数据显示，1—4 月份，电信业务收入累计完成 5924 亿元，同比增长 4%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 12.5%。1—4 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入 891.8 亿元，同比增长 5.6%，占电信业务收入的 15.1%，占比较一季度提升 0.2 个百分点，拉动电信业务收入增长 0.8 个百分点。

IT之家注意到，数据显示，截至 4 月末，5G 基站总数达 374.8 万个，比上年末净增 37.2 万个，占移动基站总数的 31.7%，占比较一季度提高 1.1 个百分点。

截至 4 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.6 亿个，比上年末净增 2387 万个。其中，光纤接入（FTTH / O）端口达到 11.2 亿个，比上年末净增 2547 万个，占互联网宽带接入端口的 96.6%。截至 4 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2499 万个，比上年末净增 197.1 万个。

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