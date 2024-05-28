技嘉推出 AORUS FO27Q2 显示器，搭载 240Hz 1440p QD-OLED 面板

IT之家 5 月 28 日消息，技嘉近日推出了 AORUS FO27Q2 显示器。

该显示器搭载了一块 240Hz 的 27（26.5）英寸 2560*1440p QD-OLED 面板，可视为此前发布的 FO27Q3 的刷新率降级版本。

FO27Q2 表面涂有抗反射图层，色域覆盖 99% DCI-P3，经过出厂校色，ΔE＜2。

该显示器支持 10bit 色深，SDR 模式下拥有 250 尼特亮度，HDR 模式下亮度可达 1000 尼特，对比度可达 1.5M:1，通过了 VESA DisplayHDR True Black 400 认证。

AORUS FO27Q2 显示器的 GtG 响应时间为 0.03ms，拥有 VESA ClearMR 13000 动态清晰度认证。

FO27Q2 支持 KVM 功能。技嘉为其提供了 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DP 1.4 接口。

USB 方面则包括 1 个支持 18W PD 输出的全功能 Type-C 上行接口，此外还有 2 个下行 1 个上行的 USB 3.2 Type-A 接口。

考虑到 AORUS FO27Q3 目前定价 5999 元，IT之家预估 FO27Q2 在上市时价格会相对亲民。

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