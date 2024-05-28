vivo X100 Ultra 手机前一万名用户可申请免费贴 99 元 AR 膜

IT之家 5 月 28 日消息，vivo 推出 X100 Ultra 手机的 AR 膜“先享计划”，即日起至 6 月 4 日限时招募一万名用户，免费贴价值 99 元的 AR 膜。

vivo 官方表示，AR 保护膜经特殊工艺制作，拥有透光增强和抗反射能力，表面镀有独特涂层，反射率从 4.5% 降低到 1.5%，能够提升屏幕的可视性，即使在户外强光等环境依然能够清晰地看到屏幕内容，同时可减少强光反射对人眼的刺激，缓解视觉疲劳，起到护眼的作用，同时获得了“莱茵抗反射护眼显示效果”认证。

IT之家附详细活动流程：

提交申请 ：关注“ vivo 客户服务 ”微信公众号，发送消息关键词“ AR 先享计划 ”，即可进入活动页进行报名，填写完整报名信息，点击确认提交（报名时间：5 月 28 日至 6 月 4 日）

客服电联 ：vivo 将审核报名信息是否符合参与条件，审核通过后会尽快安排备货，待物料到达服务中心后服务人员会电话联系（大多数地区备货时间不超过 7 天，但新疆等偏远地区可能因物流时长原因需要超过 7 天，具体以实际情况为准）

前往网点：于约定时间前往预约报名的服务中心，免费体验贴 AR 保护膜服务（贴膜截止时间：6 月 30 日 18 点）

vivo 官方特别提醒，相比其他保护膜，AR 保护膜因为镀有独特涂层，具有低反射率特性，光线更容易穿透。为了让屏下的红外光敏传感器达到最佳运行状态（如屏幕亮度自动调节、打电话靠近耳朵熄屏等会用到此传感器），vivo 针对不同类型的保护膜适配了专门的传感器参数，需通过专用工具连接手机来完成参数调整。在服务中心贴完 AR 保护膜时会一同完成参数调整。

后期若用户撕除或换其他保护膜，也建议前往服务中心，工作人员会为机器调整传感器参数，这样可以确保手机各项功能处于最优状态。此外，AR 保护膜材质偏软，日常请尽量避免与硬物接触以防止破损。

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