Take-Two CEO 引用 IDG 数据：预估 2024 年第 9 代游戏主机销量达 1.11 亿台

IT之家 5 月 28 日消息，Take-Two Interactive 第四财季财报电话会议上，该公司首席执行官斯特劳斯・泽尔尼克（Strauss Zelnick）引用 IDG 的数据，预测了第 9 代游戏主机的销量情况。

第 9 代游戏主机以索尼 PlayStation 5、微软的 Xbox Series S|X 为代表，IDG 表示 2023 年全球第 9 代游戏主机累计销量 8100 万台，2024 年预估可以达到 1.11 亿台，而 2027 年预估将达到 1.75 亿台。

美国银行证券分析师 Omar Dessouky 提问：

同样，我认为很多人会对《GTA VI》的问世感到非常兴奋。根据您的预测，游戏机装机量或游戏机销售量可能会重新加速增长，因为您的游戏可能会让很多落伍的游戏玩家重新回到游戏生态系统中来，您对此有什么假设吗？

IT之家附上 Take-Two Interactive 首席执行官 Strauss Zelnick 的回答内容如下：

我们引用 IDG 的预测，其数据相当可观。因此，仅就第九代游戏机而言，他们认为目前全球大约有 8100 万台游戏机--那是去年年底的数据。 他们预计，到今年年底，这一数字将增至 1.11 亿，到 2027 年底将增至 1.75 亿。现在，我们并不一定赞同或不赞同这些观点，但这表明增长势头非常迅猛。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。