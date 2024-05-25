游戏主机首次支持帧生成技术，AMD FSR 3 随《不朽者传奇》游戏更新登陆 PS5 / Xbox

IT之家 5 月 25 日消息，《不朽者传奇》（Immortals of Aveum）游戏发布了 1.0.6.4 更新，为索尼 PlayStation 5、微软 Xbox Series S|X 游戏主机添加 AMD FidelityFX Super Resolution 3（FSR 3）支持，这也是游戏主机上的游戏首次支持帧生成技术。

《不朽者传奇》游戏开发商 Ascendant 表示，这项壮举很大程度上归功于 Enduring Games 的帮助。

Enduring Games 是一家位于奥斯汀的工作室，曾合作开发过许多大作，IT之家附上相关成果如下：

PlayStation 5 的《恶魔之魂》

PS5 和 Epic 游戏商店的《Godfall》

任天堂 Switch、PlayStation 和 Xbox 的《Knockout City》

《无主之地 3》的跨平台游戏更新

与 Crunchyroll 合作为任天堂 Switch 系统开发首个虚幻引擎视频点播应用程序

为《小缇娜的奇幻之地》提供跨平台游戏支持

为《米德加德部落》提供跨平台游戏和 Nintendo Switch 主机支持

为《新无主之地传说》供多平台支持

《不朽者传奇》本次更新不仅为 PS5 和 Xbox Series S|X 带来帧生成功能，同样为 PC 版本更新改善了对 FSR 3 的支持。

AMD FSR 3 结合使用了超分辨率时间升频技术和帧生成技术，可在支持的游戏中提供更流畅的帧速率。该技术使用光流技术和运动矢量等时间游戏数据来生成额外的高质量帧，以获得更高的帧速率。在 PC 上，AMD FSR 3 已升级到更新、更好的版本，进一步提高了视觉质量和时间升频的性能。

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