2024 沙特电竞世界杯《英雄联盟》项目采用 BO3 单败淘汰赛，仅决赛为 BO5

IT之家 5 月 28 日消息，首届电竞世界杯（EWC）将于今年将于 7 月 3 日至 8 月 25 日在沙特阿拉伯利雅得举行，《英雄联盟》项目将在首周（7 月 3 日至 7 月 7 日）举行。

本届赛事的总奖金池将达到前所未有的超 6000 万美元（IT之家备注：当前约 4.35 亿元人民币），其中《英雄联盟》项目奖金池 100 万美元，其中冠军 40 万美元、亚军 20 万美元、三四名 10 万美元（当前约 72.5 万元人民币）、五到八名 5 万美元。

据介绍，《英雄联盟》项目采用单败淘汰赛制（输一场 BO3 就被淘汰），四强、半决赛均为 BO3 赛制，而决赛采用 BO5 赛制，直邀队伍如下：

LPL：BLG、TES

LCS：TL、FLY

LEC：G2、FNC

LCK：Gen.G、T1

2024 年电竞世界杯包括 19 个电竞项目，分别是 Apex 英雄、CS2、Dota 2、EA Sports FC 24、堡垒之夜、Free Fire、王者荣耀、英雄联盟、无尽对决、守望先锋 2、PUBG、PUBG 手游、彩虹六号：围攻、RENNSPORT、火箭联盟、星际争霸 II、街头霸王 6、云顶之弈、铁拳 8。全部项目赛程如下：

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