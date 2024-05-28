东航 C919 商运一周年：累计安全运行超 6000 小时，平均客座率近 80%

IT之家 5 月 28 日消息，今日，国产大飞机 C919 迎来了商业运营一周年的纪念日。

今日上午 9 时 21 分，东航第 6 架 C919 执行 MU2999 调机航班，从上海浦东国际机场起飞，9 时 37 分飞抵上海虹桥国际机场，正式入列东航机队。

中国东方航空集团有限公司董事长王志清表示，一年来，C919 飞机累计执行航班超过 2100 班、安全运行超 6000 小时；运送旅客近 30 万人次，平均客座率接近 80%，超过同航线的其他机型，初步实现了商业运行上的成功。

目前，东航 C919 飞行员数量已超过 60 名，C919 乘务员数量已有 8 批、近 170 名，培养 C919 机务人员 60 余名、签派员 40 余名，完成该机型的地面服务保障培训达 1.4 万人次。

C919 飞机目前已经在上海虹桥到成都天府、上海虹桥到北京大兴以及上海虹桥到西安咸阳三条航线上实现定期运营；而随着新 C919 飞机的交付，东航 C919 执飞的定期航线将继续“上新”。

据官方介绍，东航此次新 C919 飞机的机身编号为 B-919G，是作为 C919 全球首发用户的东航，继首批 5 架订单之后，于 2023 年 9 月 28 日签约增订 100 架 C919 的首架机。

随着此次 100 架订单开启交付，东航 C919 机队将不断壮大，东航 C919 机队预计到 2024 年底将达 10 架。东航相关负责人表示，后续东航 C919 将主要投放至东航主基地市场及重要商务、旅游干线市场。

据IT之家此前报道，就在不久前的 5 月 22 日，第三届“国产商用飞机校园巡展”活动开幕式在中国民航大学北校区礼堂举办。此次巡展活动，中国商飞公司首次携 C919 飞机进校园，为广大师生提供亲身体验国产大飞机、深入了解国产大飞机的机会。

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