摩托罗拉 Razr 50 Ultra 手机通过 3C 认证，支持 68W 快充

IT之家 5 月 28 日消息，摩托罗拉 Razr 50 Ultra 5G 手机于昨日通过 3C 认证，型号为 XT2451-4，显示搭配型号为 MS-688N 的充电器，最高支持 68W 快充。

页面信息显示该充电器支持 15W（5V / 3A）、27W（9V / 3A）、45W（15V / 3A）和 68W（20V / 3.4A 和 11V / 6.2A）充电。

IT之家 5 月 19 日援引消息源 evlekas 报道，Razr 50 Ultra 5G 手机起售价为 1200 欧元（当前约 9420 元人民币）。

摩托罗拉 Razr 50 Ultra 5G 预估规格如下：

SoC：高通骁龙 8s Gen3

主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，165Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 4.0 英寸 POLED

后置摄像头： 50MP + 50MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 12GB

存储空间：512GB

电池： 4000mAh，支持 45W 有线充电

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2 毫米

重量： 184 克

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。