百度沈抖谈大模型“价格战”：主力模型免费，是为了最大限度降低企业试错成本

5 月 28 日午间消息，在 2024 智能经济论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖介绍了文心系列主力大模型免费背后的原因。

沈抖表示，为什么能把价格打下来？主要是依托于技术能力，尤其是百度智能云有业界最高效的 AI 异构算力管理平台和“一云多芯”两项硬实力。目前，文心大模型已经拥有中国最大的产业落地规模，超半数央企正在联合百度进行 AI 创新。

“其实我们决定免费的原因特别朴素，就是希望大家别再天天拉表格比价格了，有这个时间，不如去卷场景、卷应用。现在成本更低了，大家创新的胆子可以更大一些、步子可以更快一些，把相关的场景都试一遍，快速验证。跑成功了，就快速复制。”沈抖表示。

一周前，百度智能云宣布 ERNIE Speed、ERNIE Lite 两款主力模型全面免费。据了解，本次免费的两个模型是客户在场景应用中经常用到的主力模型，在文案创作、聊天对话、知识问答、内容续写等场景中有非常高的调用量。

会上，沈抖首次揭秘了模型免费背后的原因，以及为什么能把价格打下来，主要是依托于技术能力，尤其是业界最高效的 AI 异构算力管理平台和“一云多芯”两项硬实力。

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