百度小度“首款文心大模型学习机”Z30 开售：号称“重新定义 AI 老师”，8G +256G 售 6694 元

IT之家 5 月 27 日消息，百度旗下首款“文心大模型学习机”Z30 目前已经在京东开售，该机号称“重新定义 AI 老师，帮助孩子‘主动学效果好’，协助家长‘全陪伴超省心’”，8GB RAM + 256GB 存储空间版本售 6694 元。

据介绍，这款学习机采用 14 英寸 2880x1800 分辨率 90Hz 柔光类纸屏，支持 P3 广色域、AG 防眩光工艺、AF 抗指纹涂层、直流 DC 调光、莱茵圆偏振光、莱茵硬件级低蓝光、莱茵无频闪。

功能方面，IT之家注意到该学习机号称能够“逼真还原课文情景”，支持“AI 师生互动课”，自带“课后个性化练习”服务，同时支持“量身定制个性化学习计划”，实现“全科全学段随时答疑”。

此外，这款学习机前置 16MP AI 辅学摄像头 + 200 万像素 AI 护眼摄像头，后置 800 万像素自动对焦镜头，支持快捷扫描课文题目内容。

其他方面，这款学习机采用了全铝合⾦边框一体后壳材质、喷砂阳极⼯艺，拥有 84.5% 屏占⽐，裸机重 774g，厚 7.91mm，配备了 10000mAh 电池，支持 33W 有线充电。

IT之家附学习机参数信息如下：

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