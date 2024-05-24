百度首款文心大模型学习机宣布 5 月 27 日发布，预售 6699 元

IT之家 5 月 24 日消息，百度旗下人工智能助手「小度小度」宣布将于 5 月 27 日发布全球首款百度文心大模型学习机。

官方表示，这款学习机将“重新定义 AI 老师，帮助孩子‘主动学效果好’，协助家长‘全陪伴超省心’”。

IT之家查询发现，这款产品很可能就是前段时间已经公布的小度学习机 Z30，8+256GB 版本目前预售价 6699 元，京东还提供了 5 元优惠券。

参数方面，这款学习机采用 14 英寸柔光类纸屏，拥有 2880*1800 分辨率、90Hz 刷新率，支持 P3 广色域、AG 防眩光工艺、AF 抗指纹涂层、直流 DC 调光、莱茵圆偏振光、莱茵硬件级低蓝光、莱茵无频闪。

此外，它还配备了 10000mAh 电池，支持 33W 有线快充，前置 1600 万像素 AI 辅学摄像头 + 200 万像素 AI 护眼摄像头，后置 800 万像素自动对焦镜头。

其他方面，这款学习机采用了全铝合⾦边框一体后壳材质、喷砂阳极⼯艺，拥有 84.5% 屏占⽐，裸机重 774g，厚 7.91mm。

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