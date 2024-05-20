璩静离职后，消息称百度资深副总裁梁志祥暂时接管公关业务

IT之家 5 月 20 日消息，据鞭牛士报道，在百度原公关副总裁璩静因短视频争议言论离职后，百度资深副总裁梁志祥已经暂时接管公关业务。目前尚不清楚是暂时接管寻找下一位公关负责人还是正式接管。

而根据新浪科技得到的消息，梁志祥之前便一直主管百度政府关系（GR）和公共关系（PR）业务，原百度公关一号位璩静此前便是向梁志祥汇报工作。

IT之家从百度官网获悉，梁志祥现任百度集团资深副总裁，百度数据管理委员会主席。梁志祥也曾直接参与百度 2005 年在美国纳斯达克 IPO 进程，完成了百度历年的收购兼并和国内外商务合作项目当中的政策和法律支持工作。

梁志祥百度经历：

2005 年 6 月，梁志祥加盟百度。

2011 年 6 月，晋升为副总裁，并担任总法律顾问。

2013 年初至 2018 年 2 月，任 CEO 助理。

2021 年 10 月，担任百度数据管理委员会主席

综合IT之家此报道，原百度副总裁璩静本月初发布多条短视频，并发表“公关员工不可以有假期”、“员工离职秒批”等言论，多个话题登上微博热搜。

5 月 9 日凌晨，璩静深夜发文致歉：发布短视频未征求公司意见，不代表公司立场。璩静表示深刻反省、虚心接受批评。

5 月 9 日晚，有媒体报道称百度副总裁璩静已从公司离职。

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