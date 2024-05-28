美国最火的两个教育 AI 应用，来自字节跳动和作业帮

IT之家 5 月 28 日消息，在美区 App Store 的前 20 名教育应用程序中，有 5 个是帮助学生完成作业的 AI 工具软件，其中最受欢迎的两款软件 Gauth 和 Question AI ，均为中国公司开发。

Gauth 由字节跳动在 2019 年推出，Question AI 则由作业帮开发。自 2023 年问世以来，Question AI 在美区的 App Store 和 Google Play 已被下载六百万次。许多中国实体辅导机构和在线学习应用程序自 2021 年起将重心转向海外，并取得了巨大的成功。

外媒 TechCrunch 报道，来自休斯顿的高中二年级学生埃文被一道数学题难住，他在 iPhone 上打开了一款教育 AI 应用并拍下题目，几秒钟内应用生成了答案，并附上了逐步解决问题的过程。

一年前，埃文会通过观看 YouTube 视频来解决他的作业难题。他还有一个私人导师，每小时收费 60 美元（IT之家备注：当前约 435 元人民币）。埃文称导师的每小时收费和教育 AI 应用一年的订阅费接近，所以他停止了线下辅导。

另一款教育 AI 应用 Answer AI 的创始人周立表示，休斯顿每小时 60 美元的辅导费用已经比更富裕地区（如湾区）的服务便宜得多，后者的费用可能是休斯顿的三倍。人工智能可以实现更个性化的教学，它可以记住所有学生的学习习惯，并且永远不会对回答问题感到烦躁。

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