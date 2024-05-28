谷歌 Pixel 8a 手机续航测试：超出 Pixel 8，不如 Galaxy S24 和 iPhone 15

IT之家 5 月 28 日消息，科技媒体 GSMArena 今天分享了谷歌 Pixel 8a 手机的续航测试结果，综合测试续航为 11 小时 25 分钟，和 Pixel 8 手机（11 小时 17 分钟）基本相同。

谷歌 Pixel 8a 配备了 4492mAh 电池，比 Pixel 8 的 4575mAh 电池容量小了一些；不过该机屏幕也略微变小，对角线为 6.1 英寸，而后者为 6.2 英寸。

谷歌 Pixel 8a 手机的通话时间为 23 小时，网页浏览时间超过 10 小时，视频流媒体播放时间超过 13 小时，游戏时间超过 7 小时。对于一款小巧的手机来说，这还算不错。

不过，在电池耗时测试中，8a 落后于其他类似尺寸的手机。三星 Galaxy S24 配备 4,000mAh 电池，可持续使用 12 小时 6 分钟；而苹果 iPhone 15 配备 3,349mAh 电池，可持续使用 13 小时 20 分钟。

IT之家注：GSMArena 的电池测试通过自动执行浏览、视频流、游戏和通话等热门任务来模拟真实世界的使用情况，因此电池寿命测试结果相对比较实际使用。

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