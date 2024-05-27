四川：将人工智能作为一号创新工程，发力智算芯片、算法模型等重点领域

IT之家 5 月 27 日消息，综合上海证券报、“四川建设发布”消息，国务院新闻办公室今日上午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，四川省委副书记、省长黄强表示，四川把人工智能作为一号创新工程，推动绿氢全产业链发展和推广应用，打造生物技术、卫星网络、智能网联新能源汽车、无人机和工业互联网等战略性新兴产业，大力发展低空经济和商业航天。

针对四川将人工智能作为“一号创新工程”具有哪些优势、具体措施等问题，四川省科技厅厅长吴群刚表示，四川是我国“东数西算”工程的重要节点，目前有两家国家级算力平台，有 1100 余家人工智能企业，还有 27 所高校也开设了人工智能相关专业。因为有这样的基础，所以四川把发展人工智能作为推进高质量发展的先行之举，集中力量打攻坚战。

吴群刚表示，在具体做法上，主要从技术、政策和改革方面下深功夫。IT之家简要汇总如下：

在推动技术创新方面，瞄准智算芯片、算力服务器、算法模型等重点领域，开展有组织的科研攻关，争取加快突破一批原创性技术。成都有一家科技企业，创新研发了“人工智能 + 卫星技术”，能够在太空中对拍到的图像进行智能化处理，过滤掉那些价值不高的影像，成倍提高卫星的使用效率。这家企业目前还在持续攻关，力争将来进一步实现“天上的数据天上算”，天上出结果，为未来深空开发创造更多的全新可能。

在加大政策支持力度方面，四川整合各方面政策和资源，超常规最大力度精准支持，特别是对那些有潜力、有情怀的企业，看准了就支持，缺什么就补什么，让政策支持一步到位。支持清华大学、四川大学和成都蓉创公司等，整合了省内外的优势力量，“特事特办”组建了四川省智能感算技术创新中心，短时间内就集聚起了芯片、算法、机器人等领域创新人才 300 多人，快速构建起了一个很好的创新链集群。

在用好改革关键一招方面四川坚持小切口、大纵深，畅通教育、人才和科技的良性循环，为人工智能发展提供源源不断的动力源泉。前不久成立了四川省人工智能学院，由电子科大牵头，8 所省内其他院校以及华为、腾讯等重点企业共同参与，实现了人才培养的多校联手、校企联动，人才使用的供需衔接、产教融合。

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