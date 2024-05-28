投资 550 亿元，维信诺 8.6 代 OLED 生产线落户合肥：月产能达 32000 片

IT之家 5 月 28 日消息，维信诺刚刚发布公告，宣布与合肥市政府签署投资合作备忘录，双方将在合肥投资建设 8.6 代 OLED 面板生产线，预计总投资 550 亿元。公告显示，维信诺合肥 8.6 代 OLED 面板生产线，设计产能为每月 32000 片基板。

这将是继京东方在成都投资 630 亿元建设 8.6 代 OLED 面板生产线之后，中国大陆企业投资建设的第二条高世代 OLED 面板生产线。这意味着中国大陆面板厂积极抢占 IT、车载等中尺寸 OLED 显示屏的市场机会，欲在该领域进一步缩小与韩国企业的差距。

IT之家注意到，两年前就有消息称维信诺拟投建 8.6 代 OLED 产线，当时在考虑成都或深圳等地。

公开资料显示，维信诺第 6 代（1500x1850mm）为半切垂直沉积，第 8.6 代（2250x2600mm）正在考虑半切法沉积技术，其中 6 代线已经安装在合肥 V3 线。

目前维信诺第 6 代线主要是生产 6 英寸智能手机 OLED 面板，但在第 8 代线生产 10 至 20 英寸平板电脑 / 笔记本 OLED 在成本方面具有优势。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。