Omdia 预测 OLED 显示屏将成为移动 PC 市场新潮流， 苹果 MacBook Pro 最快 2026 年引入

IT之家 5 月 28 日消息，Omdia 最新的《显示面板长期需求预测跟踪报告》显示，预计 2023 年到 2031 年期间，移动 PC 市场对 OLED 显示屏的需求将以 37% 的年复合增长率 (CAGR) 增长。

这一激增显示了越来越多的品牌选择在其高端笔记本电脑和平板电脑上采用 OLED 面板的趋势。

分析师指出，受新冠疫情和通货膨胀的影响，2022 年和 2023 年笔记本和平板电脑对 OLED 的需求增长出现了放缓，但随着 AI PC 的出现和 AI 性能的进步，PC 厂商今年开始陆续推出相关新品，预计“微软 2025 年下半年停止对 Windows 10 的支持”这一要素也将刺激笔记本和平板电脑市场出现复苏。

随着对 OLED 显示屏的需求持续激增，主流显示面厂商正在进行战略定位调整与跟进，以迎合这一趋势。

Omdia 显示研究高级首席分析师 Ricky Park 称，“苹果极有可能在 2026 年早期将 OLED 引入其 MacBook Pro 机型。此举可能会引发笔记本电脑市场对 OLED 面板 需求的大幅增长，需求量到 2031 年可能达到 6000 万以上。”

参考IT之家此前报道，三星显示和京东方 2023 年就已经宣布投资 G8.6 OLED 工厂，计划采购新设备，为大规模生产打下基础。与此同时，中国的维信诺也准备投资新产线，预计 2026 年或 2027 年开始量产，这将对满足笔记本电脑和平板电脑对 OLED 显示屏日益增长的需求至关重要。

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