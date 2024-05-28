台电 T50 HD 平板电脑国行上架开售：展锐 T606 + 6GB + 256GB 售 799 元

IT之家 5 月 28 日消息，台电此前在海外推出了 T50 HD 平板电脑，而根据其官方微博，目前这款平板电脑国行版已经在京东正式开售，该机采用“紫光展锐 T606 + 6GB RAM + 256GB 存储空间”配置，售 799 元。

据介绍，这款平板电脑配备 11 英寸 1920x1200 分辨率 60Hz IPS LCD 屏幕，亮度 400 尼特，支持“T-Colour 3.0 画面显示技术”，同时拥有 TUV 低蓝光认证。

此外，这款平板电脑搭载表环装饰“AI 双摄”，配备双扬声器；平板电脑整体厚度为 7.8mm，重量为 530 克。

IT之家整理这款平板电脑完整参数信息如下：

SoC：紫光展锐 T606

屏幕：11 英寸 1920x1200 分辨率 LCD，亮度 400 尼特

RAM：6GB

存储空间：256GB

后置摄像头：13MP + 0.08MP

前置摄像头：8MP

电池：8000 毫安时

连接性：Wi-Fi 5、4G 通话（双卡）、蓝牙 5.0

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