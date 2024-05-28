工信部：1—4 月我国软件业务收入 3.8 万亿元，同比增长 11.6%

IT之家 5 月 28 日消息，IT之家从工信部网站获悉，1—4 月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势平稳，软件业务收入保持较快增长，利润总额两位数增长，软件业务出口降幅收窄。

一、总体运行情况

软件业务收入保持较快增长。1—4 月份，我国软件业务收入 3.8 万亿元，同比增长 11.6%。

软件业务收入增长情况

利润总额两位数增长。1—4 月份，软件业利润总额 4314 亿元，同比增长 14.3%。

软件业利润总额增长情况

软件业务出口降幅收窄。1—4 月份，软件业务出口 154.9 亿美元，同比下降 0.4%。

软件业务出口增长情况

二、分领域运行情况

软件产品收入平稳增长。1—4 月份，软件产品收入 9127 亿元，同比增长 8.7%，占全行业收入的比重为 24.1%。其中，工业软件产品收入 846 亿元，同比增长 8.7%。

信息技术服务收入较快增长。1—4 月份，信息技术服务收入 24983 亿元，同比增长 13.2%，在全行业收入中占比为 65.9%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 4107 亿元，同比增长 14.3%，占信息技术服务收入的比重为 16.4%；集成电路设计收入 989 亿元，同比增长 11.3%；电子商务平台技术服务收入 2880 亿元，同比增长 4.5%。

信息安全收入稳步增长。1—4 月份，信息安全产品和服务收入 520 亿元，同比增长 9.3%。

嵌入式系统软件收入平稳增长。1—4 月份，嵌入式系统软件收入 3275 亿元，同比增长 8.4%。

2023 年 —2024 年 1—4 月份软件业分类收入占比情况

三、分地区运行情况

中西部地区软件业务收入增速加快。1—4 月份，东部地区完成软件业务收入 3.2 万亿元，同比增长 12.2%，增速较一季度回落 0.6 个百分点；中部地区完成软件业务收入 1801 亿元，同比增长 15%，增速较一季度提高 2.7 个百分点；西部地区完成软件业务收入 3636 亿元，同比增长 5.9%，增速较一季度提高 1 个百分点；东北地区完成软件业务收入 738 亿元，同比增长 11.7%，增速较一季度回落 0.7 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 83.7%、4.8%、9.6% 和 1.9%。

2024 年 1—4 月份软件业分地区收入增长情况

京津冀、长三角地区软件业务收入平稳增长。1—4 月份，京津冀地区完成软件业务收入 9888 亿元，同比增长 17%，增速较一季度回落 1.9 个百分点；长三角地区完成软件业务收入 10253 亿元，同比增长 8.8%，增速较一季度提高 0.5 个百分点。两个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 26.1%、27%。

主要软件大省收入占比小幅提高。1—4 月份，软件业务收入居前 5 名的省份中，北京、广东、江苏、山东、浙江软件收入分别为 8828 亿元、7147 亿元、4455 亿元、3956 亿元和 2820 亿元，分别增长 16.9%、12.6%、8.3%、10.1% 和 4.9%，五省 (市) 合计软件业务收入 27206 亿元，占全国比重为 71.8%，占比较去年同期提高 0.3 个百分点。

2024 年 1—4 月份软件业务收入前十省市增长情况

中心城市软件业务收入稳步增长。1—4 月份，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 19175 亿元，同比增长 9.8%，占全国软件业务收入比重为 50.6%，占比较去年同期回落 0.8 个百分点。其中，宁波、武汉、深圳、厦门、沈阳和大连软件业务收入增速超过全国平均增速。

副省级中心城市软件业务收入增长情况

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。