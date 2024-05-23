上市价 299 元：雷蛇炼狱蝰蛇 V2 X 极速版双模鼠标 197 元京东发车

雷蛇于 2021 年 10 月发布 炼狱蝰蛇 V2 X 极速版鼠标，该鼠标以原版炼狱蝰蛇为设计蓝图，为一款纯无线双模游戏鼠标，上市售价 299 元。

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IT之家了解到，雷蛇炼狱蝰蛇 V2 X 极速版整体采用黑色磨砂塑料材质的右手人体工学设计，重量为 86g~103g（取决于使用何种电池）。

可惜的是因为位于掌心的雷蛇标志为哑光设计，并没有做镂空处理，鼠标本身也不支持 RGB 灯效。鼠标采用第二代雷蛇机械式微动，官方宣称可以提供约 7000 万次的点击寿命。

雷蛇炼狱蝰蛇 V2 X 极速版支持 2.4G 无线和蓝牙两种连接方式，鼠标为干电池设计，在鼠标内部有一个 5 号电池收纳仓和一个 7 号电池收纳仓，旁边为鼠标信号接收器的收纳仓。

根据雷蛇官方描述，用户可以选择只使用其中一个电池仓或全部装满电池来对鼠标供电，同时也能根据使用者选择不同的电池去调整鼠标自身的重量和重心。续航方面，在单独使用一颗 5 号电池的情况下，2.4g 无线连接可使用 235 小时，在蓝牙连接状态下可使用 615 小时。

传感器引擎方面，炼狱蝰蛇 V2 X 极速版采用了 5G 光学传感器，支持最大 14000 DPI、450 IPS 的跟踪速度以及最大 50G 的加速度，鼠标在脚贴方面采用白色 100% PTFE 脚贴。

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