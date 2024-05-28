司乘因携带宠物产生纠纷，滴滴发布情况说明

IT之家 5 月 28 日消息，近期吉林和大庆发生了两起滴滴司机与乘客因携带宠物上车而产生纠纷的事件，今日晚间，@滴滴出行 发布了关于司乘因携带宠物产生纠纷的情况说明。

滴滴出行称，为最大程度平衡好司机乘客的诉求，根据平台现有规则，我们已对两起事件中的乘客行为进行提醒和规劝。同时，大庆这起纠纷中，因为乘客对司机辱骂殴打等不文明、不尊重的行为，根据平台安全规则，平台 22 天内拒绝为乘客提供出行服务。根据平台规则，司机作为服务者，应保护乘客隐私，不得拍摄乘客； 司机遇到纠纷时，可以拍摄留证但不得外发侵权。对于两起纠纷事件中，司机拍摄视频并传播的行为，平台已对司机进行宣教沟通。此外，两起纠纷中，感谢两名司机能做到尽可能的理性克制，平台为此向司机师傅发放“顺心补贴”，希望他们后续接单能舒心、顺心。

滴滴出行还称，按照平台规则，乘客携带宠物乘车前，应事先通过打电话、App 内司乘对话栏与司机协商，征得司机同意后再乘车。为避免影响其他乘客的出行体验，携带宠物的乘客不得选择拼车，否则驾驶员或其他乘客有权拒绝其搭乘。为了更好地服务养宠人士，减少司乘纠纷，滴滴专车已在北京、上海、杭州推出专门的“携宠出行”服务，也将尽快推广到更多城市。此外，滴滴支持视障人士携带导盲犬乘车，司机不得拒载。

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