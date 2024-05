Chromebook Plus 笔记本迎来谷歌 Gemini 加持，AI 功能助力写作、图片处理等

IT之家 5 月 28 日消息,谷歌今日宣布将把 Gemini 人工智能以及该公司其他设备上的 AI 功能引入 Chromebook Plus 笔记本电脑,其中包括华硕、惠普已经在售的机型,以及宏碁即将推出的新品。这些现有和未来的 Chromebook Plus 机型都将支持谷歌的“帮助我写作”等新功能,以及使用生成式 AI 创建自定义壁纸的功能。谷歌相册的魔法编辑器(Magic Editor)也将在 Chromebook Plus 上可用,该功能此前已登陆部分老款安卓设备。

IT之家注意到,谷歌在应用 Dock 栏上添加了 Gemini 图标,以便用户更快更轻松地访问该功能。对于购买新款 Plus 笔记本电脑的用户,谷歌还赠送 12 个月免费的 Google One AI 高级套餐,其中包含高级版 Gemini、2TB 云存储空间以及集成在 Docs、Sheets、Slides 和 Gmail 中的 Gemini 功能。

除此之外,谷歌还发布了一些适用于所有 Chromebook(包括 Plus 和标准版)的新功能:通过二维码让安卓手直接与新 Chromebook 共享 Wi-Fi 和登录凭证,从录屏制作 GIF 的功能,以及内置的 Google Tasks 查看器。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。