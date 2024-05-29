苹果 2024 款 Beats Pill 蓝牙音箱规格曝光：24 小时续航、支持 Find My、IP67 防水

IT之家 5 月 29 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天发布博文，分享了苹果 Beats Pill 蓝牙音箱的相关规格信息，认为主要将续航翻倍达到 24 小时，具备更大音量，支持 Find My，IP67 级别防水等等。

主要特点：

2024 年的 Beats Pill 将拥有更响亮的声音、更大的低音、更优秀的音频体验。

新款采用经过重新设计的赛道式低音扬声器，可驱动的电机功率增加 28%，排气量增加 90%，同时减少了低频失真。

重新设计的高音扬声器有自己的固定外壳，可增加稳定性、清脆的高音和丰富的中音。

还采用了 20 度的向上倾斜角度，可将声音向上传送到您的耳朵。

从规格来看，2024 款 Beats Pill 在音质上，要比 2015 款 Beats Pill+ 有所升级，但这需要后续评测后才能得出结论。

硬件

2015 款 Beats Pill+ 重量为 748.5 克，体积为 20.32 x 6.35 x 5.715 厘米，而 2024 款 Beats Pill 重量更轻一些，只有 680 克，体积更大一些，为 21.8 x 7.112 x 7.112 厘米。

2024 款 Beats Pill 具有设备控制功能，包括用于音乐和通话的中央按钮、音量增大和减小按钮，以及用于配对、激活配对语音助手和开关机的系统按钮。

Beats Pill+ 最初以黑色或白色销售，后来增加了红色，而新款 Beats Pill 将以三种颜色亮相：黑色、金色和红色。

与 Beats Pill+ 一样，新款 Beats Pill 在配对时也支持立体声输出，或者您也可以配对两个来放大总声音。

新功能

与已停产的 Beats Pill+ 相比，2024 Beats Pill 将带来许多新功能和新优势，IT之家附上相关信息如下：：

新款 Beats Pill 的电池续航时间延长了一倍，从最长 12 小时延长到最长 24 小时。

IP67 防护等级增加了防尘和防水功能，这是以前的硬件所不具备的。

这款蓝牙扬声器兼容 iOS 和安卓系统，可与兼容设备进行一键配对和自动配对。

2024 Beats Pill 增加了与苹果 "查找我的设备" 和谷歌 "查找我的设备" 的兼容性，用于追踪丢失的硬件。

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