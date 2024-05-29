大招码上来，苹果公布 WWDC 2024 全球开发者大会日程安排

IT之家 5 月 29 日消息，苹果公司今天分享了 2024 年 WWDC 全球开发者大会的日程细节，举办时间为太平洋时间 6 月 10 日至 14 日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间 6 月 10 日上午 10 点（北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点）。

苹果预估会在本次主题演讲中发布 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11 和 visionOS 2，IT之家查询网络上的相关资料，目前没有听到苹果会发布新硬件的消息。

苹果公司将在主题演讲之后举行平台国情咨文，苹果设计奖通常也在同一天举行：

北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点 ：主题演讲，首次展示苹果平台上即将推出的“突破性更新”。

北京时间 6 月 11 日凌晨 4 点：平台国情咨文（Platforms State of the Union），深入探讨 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 的最新进展，以及将进一步增强 Apple 开发者能力的新工具。

主题演讲将在 Apple 网站、Apple Developer 应用程序、Apple TV 应用程序和 YouTube 上播放；平台国情咨文将在 Apple Developer 应用程序和 Apple Developer 网站上播放。

部分开发者已受邀参加在加利福尼亚州库比蒂诺苹果公园园区举行的观摩会，他们将能亲自观看主题演讲和平台国情咨文。

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