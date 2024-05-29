中国商飞-同济大飞机研究院揭牌成立，建立专项联合攻关团队

IT之家 5 月 29 日消息，5 月 28 日，中国商飞-同济大飞机研究院揭牌仪式暨共建合作协议签订仪式在沪举行，标志着双方合作迈入新阶段。

据介绍，双方将面向民航强国战略和大飞机科技创新需求，开展联合科研攻关，定制化培养民航高端紧缺人才，着力提升国产商用飞机的自主创新能力。

中国商飞公司党委书记、董事长贺东风表示，恰逢国产大飞机 C919 商业运营一周年之际，中国商飞公司与同济大学签约共建大飞机研究院，有着特别的意义。希望双方以共建大飞机研究院为契机，在过去已有合作成果基础上，进一步拓展合作领域，强化有组织创新，既立足于解决当前问题，又面向未来长远发展，探索校企合作新路径、新模式，推动更多合作项目落地见效。

中国商飞-同济大飞机研究院将依托校企双方的科研技术优势，加强产学研深度融合，聚焦国产商用飞机技术攻关和未来新技术探索，建立专项联合攻关团队，通过共建联合实验室、开展合作项目等方式，推进多个方向的科研合作，并深化产教融合，校企联合培养行业急需的卓越工程人才和高层次专业人才，为我国大飞机事业发展提供强有力支撑。

IT之家查询获悉，2021 年 11 月，同济大学与中国商飞签署战略合作框架协议，在创新型校企联合研究平台建设、功能性技术成果转化、共建设计创新联合实验室、个性化人才培养、互动式队伍培育等方面加强系统谋划、精准施策，如今合作再次升级。

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