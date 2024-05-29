OpenAI 宣布成立安全与安保委员会，并启动下一代前沿模型训练

IT之家 5 月 29 日消息，OpenAI 宣布董事会成立安全与安保委员会，负责就 OpenAI 项目和运营的关键安全与保障决策提出建议。

该委员会目前首要任务是在未来 90 天内评估并进一步制定 OpenAI 发展流程和保障措施。90 天结束后，安全与保障委员会将与全体董事会分享其建议。

据介绍，该委员会将由董事会 Bret Taylor（主席）、AdamD'Angelo、Nicole Seligman 和 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 领导。

此外，OpenAI 技术和政策专家 Aleksander Madry（准备工作主管）、Lilian Weng（安全系统主管）、John Schulman（对齐科学主管）、Matt Knight（安全主管）和 Jakub Pachocki（首席科学家）也将加入该委员会。

IT之家注意到，OpenAI 还表示将聘请并咨询其他安全、安保和技术专家来支持这项工作，包括前网络安全官员、为 OpenAI 提供安全建议的 Rob Joyce 和 John Carlin。

OpenAI 还透露，近期已开始训练其下一代前沿模型，并预计将使他们在通往 AGI 的道路上更上一层楼。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。