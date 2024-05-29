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vivo X100 Ultra 手机开售 1 小时销售额突破 5 亿元，消息称售出约 7-8 万台

2024/5/29 9:29:27 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 29 日消息，vivo 官方公布了旗下“超大杯”旗舰 vivo X100 Ultra 手机首销情况，“开售 1 小时累计销售金额破 5 亿”。

博主 @数码闲聊站 对该数据进行折算，表示 vivo X100 Ultra 手机的首销大概是 7-8 万台

IT之家注意到 vivo X100 Ultra 手机开售后，迎来两次版本更新，一次对影像效果进行了优化，另一次则对屏幕显示进行优化。

详情如下：

版本号 PD2366H_A_14.0.9.19.W10.V000L1

相机

  • 优化 普通拍照模式下超广角和主摄色彩表现，提升拍摄效果

  • 优化 人文街拍模式及专业模式下抓拍曝光表现，提升拍摄效果

  • 优化 电影人像模式下人脸噪声表现，提升拍摄效果

  • 优化 录像模式下极夜高频细节表现，提升拍摄效果

  • 优化 录像模式下预览防抖强度，提升拍摄体验

  • 优化 录像模式切换不同规格稳定性，提升拍摄体验

  • 优化 AI 视效四季人像交互，调整入口至人像模式顶栏，提升拍摄体验

  • 更有人像模式、专业模式等诸多改善。

网络

  • 优化 系统网络适应性和稳定性

  • 优化 部分场景下 Wi-Fi 连接的稳定性

系统

  • 优化 应用后台预加载功能，加快启动速度优化 系统运行性能，提升系统稳定性

  • 优化 第三方应用兼容性，修复部分场景下应用闪退问题

PD2366I A 14.0.9.19.W10.V000L1

网络

  • 优化 网络流畅性，提升上网体验

系统

  • 优化 屏幕显示效果，画面显示更加通透

  • 优化 系统运行性能，提升系统稳定性

  • 优化 第三方应用兼容性，修复部分场景下应用闪退问题

vivo X100 Ultra 手机配备高通骁龙 8 Gen 3 处理器，搭载一英寸云台级主摄，辅以蓝图影像芯片 V3+，支持“超远距长焦舞台”拍摄，产品参数详情如下：

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关键词：vivo X100 Ultra

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