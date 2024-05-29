华为鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，享界 S9 官宣 5 月 31 日揭秘

IT之家 5 月 29 日消息，享界汽车官方宣布“鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车”享界 S9 将于 5 月 31 日登场。

参考IT之家昨日报道，华为技术有限公司已将其“享界”商标转让给北汽新能源汽车股份有限公司。享界 S9 定位于高端市场，旨在与奔驰 S 长轴版、宝马 7 系、奥迪 A8 等豪华车型竞争。

工信部信息显示，享界 S9 车身尺寸分别为 5160mm×1987mm×1486mm，轴距 3050mm。享界 S9 具备更为扁平、修长的线条，更优雅的比例，定位为 D 级车。

这款新车采用 Inside-Out 内外合一的设计，全新打造浑然一体的车身比例，实现了座舱空间最大化，舱内可用空间高达 3460mm，号称对标奔驰 S 级、宝马 7 系、奥迪 A8L 等产品。

动力系统方面，享界 S9 搭载了华为数字能源技术有限公司提供的电动机，将提供单电机和双电机两种版本，其中单电机版的电机峰值功率为 227kW，双电机版的电机峰值功率分别为 158kW 和 227kW。

其他部分，该车除了黑白等传统色系外，还提供了寰宇红、星晖金两款“寰宇色系”，它还采用了纯平侧窗、流媒体后视镜、豪华锻铣轮毂等设计。此外，余承东在接受媒体采访时表示，享界 S9 首发华为 ADS 3.0，预计将于 7-8 月份正式上市。

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