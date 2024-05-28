华为领衔，24Q1 中国折叠屏手机销量增长 48%：其中“书本式”增长 91%

IT之家 5 月 28 日消息，市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告显示，2024 年第 1 季度中国手机市场销量仅增长 2% 的背景下，折叠屏手机销量同比增长 48%，继续保持强劲增长势头。

自 2020 年初以来，可折叠智能手机一直是中国智能手机原始设备制造商的战略重点。不少 OEM 厂商寄希望于新的外形，来重振原本停滞不前的智能手机市场，并扩大其在高端市场的渗透率。

IT之家援引该机构图表，2024 年第 1 季度“书本式”（左右折叠）销量增长 91%，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑 1%，表明“书本式”形态的折叠屏设备更受消费者青睐。

华为在中国可折叠设备市场占有一席之地，是最早推出可折叠产品的原始设备制造商之一。2024 年第一季度，华为在书本型和蛤壳型可折叠产品的销售中均处于领先地位，从而标志着华为的复苏。

华为市场份额的增长主要得益于首次推出支持 5G 的可折叠产品，其中“书本式” Mate X5 和小折叠 Pocket 2 一经推出即成为畅销产品。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。