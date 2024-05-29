电池最高 22.5mAh，三星 Galaxy Ring 智能戒指“证件照”公示

IT之家 5 月 29 日消息，三星 Galaxy Ring 智能戒指已通过 FCC 机构认证，共有 8 款尺寸（IT之家此前报道蓝牙认证页面显示有 9 种），显示更大尺寸的戒指配备更大容量的电池。

根据页面信息显示，IT之家附上相关信息如下：

SM-Q505：对应美国戒指尺码 5 号，配备 17mAh 容量电池

SM-Q506：对应美国戒指尺码 6 号，配备 17mAh 容量电池

SM-Q507：对应美国戒指尺码 7 号，配备 17mAh 容量电池

SM-Q508：对应美国戒指尺码 8 号，配备 18.5mAh 容量电池

SM-Q509：对应美国戒指尺码 9 号，配备 18.5mAh 容量电池

SM-Q500：对应美国戒指尺码 10 号，配备 18.5mAh 容量电池

SM-Q501：对应美国戒指尺码 11 号，配备 18.5mAh 容量电池

SM-Q502：对应美国戒指尺码 12 号，配备 22.5mAh 容量电池

Galaxy Ring 的 FCC 列表还显示它支持蓝牙 LE 和蓝牙 5.4 协议。该列表还披露了即将推出的黑色 Galaxy Ring 的图片。

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