中央网信办等三部门：推进算力基础设施标准研制，加快推进大模型、生成式人工智能标准研制

IT之家 5 月 29 日消息，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》（IT之家下文简称“行动计划”），要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。

《行动计划》围绕 4 个方面进行主要任务部署：

一是创新信息化标准工作机制，包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。

二是推进重点领域标准研制，在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等 8 个重点领域推进信息化标准研制工作。

三是推进信息化标准国际化，包括深化国际标准化交流合作、积极参加国际标准组织工作、推动国际国内标准协同发展。

四是提升信息化标准基础能力，包括优化标准供给结构、加强标准化人才培养、推动标准数字化发展。

《行动计划》围绕 8 个重点领域作出了 22 项工作部署：

一是在关键信息技术领域，强化通用技术标准研制、布局新兴技术领域标准。

二是在数字基础设施领域，完善网络基础设施标准、推进算力基础设施标准研制、提升应用基础设施标准化水平。

三是在数据资源领域，强化数据资源基础标准建设、创新公共数据资源利用标准。

四是在产业数字化领域，提升农业信息化标准水平、健全制造业信息化标准、强化服务业信息化标准。

五是在电子政务领域，加快政务运行标准建设、完善政务应用标准建设、加强政务治理标准建设。

六是在信息惠民领域，推进智慧城市标准建设、加快数字乡村标准研制、健全数字公共服务标准。

七是在数字文化领域，推进文化数字化标准研制、加强网络文化标准建设、健全数字文化服务标准。

八是在数字化绿色化协同发展领域，完善生态环境治理信息化标准、健全数字化绿色化协同转型标准、研制绿色智能生活标准。

《行动计划》中提到，推进算力基础设施标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间互联互通。

此外，《行动计划》中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接口标准研究，加强输入 — 输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。

《行动计划》还提出，要坚持系统观念、坚持需求导向、坚持重点推进、坚持开放合作。到 2027 年，信息化标准工作机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实，发布一批高质量的信息化标准，形成一支专业化、职业化、国际化的标准化人才队伍，标准质量显著提升，实施效果明显增强，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥，国际标准贡献度和影响力明显提升。

《行动计划》从加强统筹协调、强化政策支持、营造良好氛围等 3 方面提出组织保障要求，确保目标任务落到实处。

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